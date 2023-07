Gabon : Ali Bongo communie avec les populations de Ngouoni, Bongoville et Leconi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 5 juillet dernier, le Président de la République Ali Bongo Ondimba s’est rendu dans les villes de Ngouoni, Bongoville et Leconi dans le cadre de sa tournée républicaine. Une deuxième étape dans la province du Haut-Ogooué qui aura permis au Chef de l’Etat de prendre le pouls des attentes des populations, mais aussi relever leurs motifs de satisfaction.

Après Franceville, Ali Bongo Ondimba s’est rendu dans les localités de Ngouoni, Bongoville et Leconi. Là-bas, les populations mobilisées par les cadres politiques de chaque commune et l’ensemble des départements ont tenu à échanger directement avec le président de la République et lui présenter leurs problèmes.

Des échanges fructueux

Dans les départements de la Lekabi-Lewolo, Djouori Agnili et les Plateaux, Ali Bongo Ondimba a tenu à échanger à bâtons rompus avec les femmes, les jeunes, les notables et les cadres. Applaudis pendant plusieurs minutes par les populations avant chaque prise de paroles, le Chef de l’Etat a pu mesurer l’importance de créer un lien inébranlable avec les populations.

Toutefois, les populations ont tenu également à présenter leurs attentes au numéro 1 gabonais. Parmi celles-ci figurent la construction d’un centre des métiers de la femme à Ngouoni et la construction des routes d’accès dans les villages enclavés. Des préoccupations que le président a dit prendre en compte.

Des annonces importantes

Face aux doléances des populations, Ali Bongo a annoncé des mesures fortes. Notamment, le réaménagement des CES de Ngouoni et Lucien Kouna de Bongoville en lycées, la construction de centres de loisirs et de plateaux sportifs équipés. Des annonces qui ont reçu une salve d’applaudissements de la part des jeunes.



Il a également instruit le gouvernement de procéder à l’affectation de médecins spécialistes dans les différentes communes de la province du Haut-Ogooué.«Il s’agit d’un premier pas qui sera suivi de nombreux autres»,a-t-il déclaré. Les populations ont par ailleurs invité Ali Bongo à se porter candidat à l’élection présidentielle d’août 2023.