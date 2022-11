Gabon: Ali Bongo au pas de course sur les sites des priorités inscrites dans le PAT

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis ce mercredi 03 novembre 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba séjourne à Mouila dans la province de la Ngounié. A cette occasion, le président de la République a effectué une visite de terrain de plusieurs sites dans le cadre des priorités inscrites dans le Plan d’Accélération de la Transformation (PAT).

Arrivé à l’aéroport Raphaël Boubala de Mouila en milieu de matinée sous une pluie fine, le chef de l’Etat à effectué une visite au pas de course dans les différents sites mis en œuvre dans le cadre du PAT. En effet, ce dernier à tout d’abord visité l’usine de transformation de bois dénommée Wood Bois Gabon avant de procéder à l’inauguration des installations du Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Mouila. Une structure qui va permettre de réorganiser ce secteur d’activité d’une part et de créer des emplois d’autre part.

Par la suite, Ali Bongo Ondimba a pu visiter les locaux réhabilités de l’Ecole provinciale de formation d’action sanitaire et sociale (EPFASS) qui devrait rouvrir ses portes courant janvier 2023. Accompagné du premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du Vice-premier ministre, ministre en charge de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze, il a procédé au lancement de l’Usine de production d’eau potable de Val-Marie. Une infrastructure d’une capacité de production de 140m3 par heure qui permettra de combler le déficit en eau potable dans la ville de Mouila.

Par ailleurs, dans la mi-journée, le chef de l’Etat a procédé à la mise en service de l’huilerie de Dola. Opérationnelle depuis septembre 2021, l’usine de transformation d’huile de palme s’étend sur une superficie de 7 hectares et traite 90 tonnes de régimes de palme par heure. Elle emploie plus de 150 personnes dont 90% sont des nationaux et vient s’ajouter à celles de Mboukou et de Lambaréné inaugurées respectivement en avril 2017 et en juin 2000.