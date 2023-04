Gabon: Ali Bongo attendu à Port-Gentil ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si sa dernière visite dans la capitale économique date de septembre 2022 dans le cadre de sa tournée républicaine, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pourrait s’y rendre dans les tout prochains jours. En effet, cette descente pourrait se faire à l’occasion de la tenue de la 5ème édition du 10Km de Port-Gentil qui se tiendra ce samedi 08 avril 2023.

Rendez-vous désormais incontournable dans les courses pédestres, le « 10 km de Port-Gentil » labellisé Road Race Gold pourrait enregistrer un invité de marque en la personne du président de la République. C’est dans ce cadre qu’il devrait procéder en personne au coup d’envoi de cette course pédestre la plus rapide du continent africain.

Il faut souligner que pour cette course ce ne sont pas moins de 13 000 personnes des deux sexes et âges confondus qui sont attendues au départ le 8 avril prochain dans la capitale économique. Au nombre desquelles la crème de la crème de la course à pied venue des 4 coins du continent africain.