Gabon: Ali Bongo attendu au sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelle

Du 17 et 18 février prochains se tiendra à Bruxelles, en Belgique le 6ème sommet Union Européenne-Union Africaine. Une rencontre à laquelle prendra part le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et qui sera l’occasion pour l’ensemble des participants à cette grande messe de discuter sur le nouveau partenariat entre les deux institutions.

Cette rencontre qui réunira les dirigeants des 27 Etats Européens et ceux des 55 membres de l’Union Africaine sera l’occasion pour les participants de définir les priorités clés pour les années à venir et permettra de fournir des orientations stratégiques et politiques afin d’établir les bases pour un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux continents.

A noter que cette rencontre sera marqué par des échanges sur plusieurs thématiques notamment le financement de la croissance; l’appui au secteur privé; l’intégration économique; le changement climatique et la transition énergétique, le numérique et le transport; la paix, la sécurité et la gouvernance; l’éducation, la culture et la formation professionnelle; la migration et la mobilité; l’agriculture et développement durable ainsi que le système de santé et de production vaccinale.

Pour rappel, le 5ème sommet UE-UA s’était tenu en 2017 à Abidjan sous le thème « la jeunesse pour un avenir durable ». Un sommet qui avait vu la participation d’Ali Bongo Ondimba et qui était l’occasion pour lui de faire entendre sa voix auprès de ses pairs afin qu’un accent particulier soit mis sur la jeunesse qui constitue une force pour le développement de demain.