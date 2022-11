Gabon: Ali Bongo attendu au 18ème sommet de la Francophonie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fraîchement intégré au Commonwealth, le Gabon demeure étroitement lié aux activités inhérentes à sa langue nationale. Pour preuve, le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba prendra part aux travaux du 18ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de la francophonie qui se tiendront à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre 2022 prochains.

Placé sous le thème ‹‹ la connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ››, le 18ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de la francophonie se tiendra à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre 2022 prochains. Présent, le numéro un gabonais sera porteur d’un message en droite ligne avec le respect de la condition humaine.

En effet, dans son communiqué, la Présidence de la République précise qu’Ali Bongo Ondimba « entend se saisir de cette tribune pour présenter ses avancées en matière de respect des Droits de l’Homme, de lutte contre les inégalités à l’encontre des femmes, des enfants et des personnes vulnérables ». À cela se greffent la promotion de l’Égalité femme-homme.



Pour information, ce 18eme sommet des chefs d’État et de gouvernement de la francophonie passera au crible « le projet de cadre stratégique de la Francophonie 2023-2030, axé sur une meilleure gestion des Objectifs de développement durable (ODD), de la promotion de la langue française, des crises sanitaires et de la place des jeunes et des femmes dans l’espace francophone ».