Gabon: Ali Bongo attendu à Sharm El-Sheikh pour la COP27

Du 05 au 07 novembre 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba séjournera à Sharm El-Sheikh en République Arabe d’Egypte, afin de prendre part à la 27ème Conférence des Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 27). Une rencontre qui devrait permettre à l’ensemble des pays de prendre des mesures pour atteindre les objectifs climatiques collectifs du monde, comme convenu dans l’Accord de Paris et par la Convention.

Au cours de cette rencontre annuelle, il sera question d’aborder les questions essentielles pour faire face à l’urgence climatique. Il s’agit notamment de la réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre, du renforcement de la résilience et de l’adaptation aux conséquences inévitables des changements climatiques et du respect des engagements pour un financement de l’action climatique dans les pays en développement.

Le Gabon qui a accueilli au mois d’août et septembre dernier, la Semaine Africaine du Climat devrait une fois de plus faire entendre sa voix sur cette question pour laquelle, le pays entend jouer sur ces questions d’importance sur la scène continentale et internationale.

Au cours de ces assises, outre le discours qu’il délivrera devant ses pairs, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba devrait également participer à des tables rondes dont certaines verront des conclusions fortes sur l’avenir des forêts du Bassin du Congo.