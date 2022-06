Gabon: Ali Bongo attendu à Port-Gentil ce vendredi 24 juin 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si sa dernière visite date de 2017, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba pourrait se rendre cette fin de semaine à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la tournée républicaine qu’il a entamée par Makokou lors du lancement des manœuvres médico-militaires dans la province de l’Ogooué-Ivindo.

Si pour l’heure aucune information officielle n’est venue confirmer ce déplacement, la multiplication des rencontres politiques des hauts cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) annonce sans aucun doute l’imminence de l’arrivée du président de la République dans la capitale économique. Une descente qui devrait être marquée principalement par une visite des sites accueillant la caravane médico-militaire organisée par le service de santé militaire.

Outre cette activité, le chef de l’Etat devrait procéder vraisemblablement à l’inauguration du Centre de formation et d’enseignement professionnel de Tchengue situé dans le 4ème arrondissement de la cité pétrolière. Pour rappel, le centre qui doit accueillir les apprenants en Génie mécanique, Génie électronique, Ingénierie de soudage, de froid, de climatisation et bien plus.



Il faut également souligner que la visite du président de la République coïncide avec la tenue du 10 KM de POG qui se déroulera ce samedi 25 juin. A noter que cette course pédestre qui a obtenu le label officiel Road Race Bronze en 2018, décerné par World Athletics ( International Association of Athletics Federations, IAAF) pourrait accueillir comme guest Ali Bongo Ondimba. Enfin, comme à Makokou, ce dernier devrait également échanger avec les notables et hauts cadres de la province de l’Ogooué-Maritime.

