Gabon : Ali Bongo attendu à Paris, la rencontre avec Jean Ping prend forme !

Si depuis plusieurs semaines les spéculations vont bon train quant à une possible rencontre entre le chef de l’État Ali Bongo Ondimba et son principal opposant Jean Ping, à l’initiative, dit-on, du président français Emmanuel Macron, les choses semblent se préciser. En effet, le numéro un gabonais pourrait prendre part du 22 au 23 juin prochain à un sommet à Paris.

En effet, le chef de l’État prendra part au sommet de Paris en amont de la Cop28 prévue aux Émirats arabes unis en novembre 2023. Invité par le président français, il aura sans aucun doute à cœur de défendre à nouveau la politique environnementale et faire un nouveau plaidoyer pour une plus grande implication financière des pays occidentaux dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Il faut d’ailleurs préciser que cette rencontre viserait à trouver de nouveaux mécanismes de financement en vue d’aider les pays les plus vulnérables au changement climatique à lutter contre ce phénomène. S’il compte prendre part à la table ronde qu’ouvrira le 22 juin prochain, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, sur le thème « Partenariats pour une croissance verte », Ali Bongo Ondimba pourrait également profiter de cette occasion pour avoir des rencontres avec des compatriotes.

Ali Bongo fera-t-il d’une pierre deux coups en rencontrant Jean Ping à Paris

C’est d’ailleurs à ce titre que l’on évoque de plus en plus une rencontre entre ce dernier et l’ancien président de la Commission de l’Union africaine (UA) Jean Ping, qui se trouve à Paris depuis. Selon plusieurs médias, si cette éventualité se confirmait, il pourrait être question pour les deux frères ennemis de décrisper le climat délétère observé dans le pays depuis l’élection présidentielle d’août 2016.

Selon plusieurs les premiers membres de la délégation gabonaise auraient déjà foulé le sol de la capitale française à l’instar du président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi, des membres du Haut commissariat de la République ou encore certains membres du gouvernement. Toute chose qui conforterait l’idée que l’information sur cette rencontre au sommet pourrait bel et bien avoir lieu.