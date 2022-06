Gabon: Ali Bongo annule in extremis sa participation à la Conférence  «Stockholm+50»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Attendu en Suède du 02 au 03 juin 2022 dans le cadre de la Conférence des Nations unies sur l’environnement intitulée « Stockholm+50 », le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba ne prendra plus part à cette rencontre de haut niveau. En effet, un communiqué de la Direction de la communication présidentielle évoque « des raisons d’agenda » pour justifier l’annulation de ce déplacement du numéro un gabonais.

Annoncée la veille par la DCP, la participation du président de la République à la Conférence des Nations unies sur l’environnement intitulée « Stockholm+50 » n’est plus à l’ordre du jour. Et pour cause, c’est dans la matinée de ce mercredi 01 juin 2022 que la présidence de la République a annoncé cette annulation « des raisons d’agenda ».

Une annonce soudaine dont les raisons n’ont pas été évoquées, et que l’opinion peine à comprendre alors que l’implication du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba dans la question protection de l’environnement et de gestion durable des ressources naturelles n’est plus à démontrer.



Pour rappel, Stockholm+50 se présente comme une issue vers la mise en œuvre effective des mesures en vue de la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que pour les 50 prochaines années à venir pour les pays impactés par les changements climatiques. D’ailleurs, l’ancien président de la République, feu Omar Bongo Ondimba, avait pris part à la conférence fondatrice en 1972. A cette première conférence une série de principes avait été adoptée dont la création du programme des Nations unies pour l’environnement ainsi que la déclaration de Stockholm et le plan d’action pour l’environnement humain.