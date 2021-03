Gabon: Ali Bongo annonce l’égalité totale femmes-hommes en matière de divorce

C’est dans une déclaration rendue publique sur son compte Facebook officiel ce lundi 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, que le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a annoncé plusieurs mesures visant à faire de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes une réalité. Des avancées qui selon le numéro un gabonais devraient concerner la problématique d’égalité des droits en matière de divorce.

Ali Bongo Ondimba a donné de la voix ce lundi 8 mars 2021 dans le cadre de la Journée internationale des Droits de la femme. Celle-ci revet une importance particulière pour le chef de l’Etat qui s’est porté garant de l’amélioration de la condition de la femme gabonaise et du progrès du Gabon en matière d’égalité femmes-hommes. « Le Gabon doit aller encore plus loin, franchir une étape supplémentaire. L’égalité des droits entre les hommes et les femmes reste un objectif. Le but véritable est d’atteindre l’égalité réelle, dans les faits », a indiqué Ali Bongo Ondimba.

Une réduction des inégalités femmes-hommes moins utopique et plus factuelle qui passe notamment par la modification des Codes pénal et civil en faveur de la cause des femmes. Ainsi, le président de la République a annoncé entre autres que « l’égalité totale entre les femmes et les hommes en matière de divorce pour faute sera instaurée et le divorce par consentement mutuel sera autorisé; de lourdes sanctions dans le cas où un officier ou agent de police judiciaire viendrait à exercer une contrainte ou pression sur la victime en vue de l’amener à renoncer à ses droits seront instaurées ».



Des dispositions qui concourent à rendre plus pérenne la politique sur la promotion des droits des femmes, à éliminer les nombreuses formes de violences basées sur le genre. « Le XXIème siècle au Gabon sera également féminin », promet Ali Bongo Ondimba.