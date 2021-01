Gabon: Ali Bongo annonce des évictions des ministres en cas de manque de résultat sur le terrain

Au terme de deux jours de travaux, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a procédé ce mardi 19 janvier 2021 à la clôture du séminaire gouvernemental sur la stratégie de développement 2021 du Gabon. Occasion pour le président de la République d’inviter Rose Christiane Ossouka Raponda à s’inscrire indubitablement dans l’action en vue d’élaborer des mesures qui, dans les deux ans à venir, seront mises en œuvre afin d’améliorer le quotidien des populations.

Clôturant les travaux de cette rencontre qui s’est déroulée les 18 et 19 janvier, le chef de l’exécutif s’est voulu catégorique quant à la mise en œuvre des recommandations issues desdits échanges. Pour Ali Bongo Ondimba, il est hors de question que ce séminaire soit « un énième rapport sur la stratégie de développement du Gabon qui sera posé dans un placard ».

Il est question, au sortir de ces deux jours « d’élaborer les mesures qui, dans les deux ans à venir, suivant un calendrier précis, seront mises en œuvre afin d’améliorer le quotidien de nos populations et placer le Gabon, sur la trajectoire d’un développement plus vigoureux et harmonieux, d’une croissance plus inclusive et plus durable », a martelé le chef de l’Etat.



D’ailleurs, il a réitéré que désormais une évaluation périodique sera effectuée, et que les responsabilités individuelles seront pointées et dégagées. « Tout retard ou manquement sera sanctionné. Et certains d’entre vous pourraient être amenés à quitter ce gouvernement », a indiqué Ali Bongo Ondimba.