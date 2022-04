Gabon: Ali Bongo à Rome depuis hier

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 26 avril 2022 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba est arrivé en fin d’après-midi à Rome en Italie. Un voyage qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectuera au Vatican avec en toile de fond « la redynamisation des liens d’amitié́ et de coopération entre la République gabonaise et l’État de la cité du Vatican ».

C’est accompagné de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, que le président de la République séjournera pendant 72 heures dans le cadre d’une visite de travail au Saint-siège. Une visite de travail au cours de laquelle le chef de l’Etat rencontrera en tête-à-tête, le Souverain pontife.

Ali Bongo Ondimba et le Pape François devraient au cours de cette rencontre examiner les sujets d’intérêt commun notamment le raffermissement des relations bilatérales qui unissent le Gabon et le Vatican. Tout comme, les deux hommes d’Etat devraient voir comment réactiver la Commission mixte de suivi de l’Accord-cadre entre le Gabon et le Vatican, signé le 12 décembre 1997.