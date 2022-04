Gabon: Ali Bongo à Makokou, comme une odeur de pré-campagne? 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le sentiment qui anime les populations au moment où le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba séjourne à Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo. En effet, s’il a subtilement annoncé sa volonté de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle lors de la célébration des 54 ans de création du Parti démocratique gabonais (PDG), le président de la République a multiplié ces dernières semaines des rencontres aux allures de pré-campagne pour semble-t-il parer à l’éventualité de sa candidature.

A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, il est indéniable que les formations politiques commencent peu à peu à affiner leur stratégie pour prendre d’assaut le terrain. Si plusieurs acteurs politiques ont d’ores et déjà décidé d’aller au contact des potentiels électeurs, le « candidat naturel » du Parti démocratique gabonais semble peu à peu sortir du bois.

Et pour cause, depuis quelques temps, Ali Bongo ondimba, qui reçoit déjà des appels à candidature de ses supporters, a décidé de multiplier des rencontres. Tout d’abord le samedi 12 mars au Jardin botanique de Libreville pour le 54ème anniversaire du PDG, ensuite il a enchaîné des rencontres avec d’une part les membres du Haut-Commissariat de la République puis avec le secrétaire général du PDG Steeve Nzegho Dieko.

Preuve que la pré-campagne semble lancée, l’actuel chef de l’Etat a effectué une visite au siège de sa formation politique. Objectif: « saluer les cadres et échanger sur les idées à développer et la stratégie à mener. A un an des échéances électorales décisives, il est important d’être totalement mobilisés », a-t-il déclaré au sortir de cette visite.



Dernier fait en date son séjour à Makokou depuis le mercredi 20 avril, où le chef de l’Etat s’est offert un bain de foule avec à terme une rencontre populaire aux allures de meeting de pré-campagne où il a réitéré son engagement à poursuivre le travail au service du pays. Une déclaration qui est sans équivoque sur la volonté d’Ali Bongo Ondimba de se présenter pour un troisième mandat.