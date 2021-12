Gabon: Alexandre Barro Chambrier communie avec les populations de Sindara

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans la droite ligne de la tournée qu’il entreprend depuis plusieurs mois , le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité Alexandre Barro Chambrier séjourne depuis ce 17 décembre dans la province de la Ngounié. Une descente de terrain entamée dans le département de Tsamba-Magotsi et qui s’inscrit dans la volonté de ce dernier de maintenir le dialogue avec ses concitoyens.

En effet, cette tournée qui a débuté par Sindara, intervient dans un contexte de démission de certains cadres du parti originaires de la localité. Occasion donc pour le premier responsable de cette formation politique de rassurer les militantes et militants sur sa détermination à poursuivre son combat pour le changement et l’alternance.

Un engagement qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par les populations de Sindara qui par la voix de leur député David Labaye ont marqué leur soutien. « Nous avons gagné la première bataille, nous devons continuer dans la même logique pour faire bouger les lignes », a indiqué le parlementaire lors de son intervention.

Répondant à l’appel lancé par les populations pour qu’il se porte candidat à la présidentielle de 2023, Alexandre Barro Chambrier a relevé qu’il était avant tout nécessaire de travailler à rendre le scrutin transparent et libre. « Je suis un homme déterminé. S’ils pensent qu’on va laisser le pays entre leurs mains,ils se rendront compte, ils se trompent lourdement. Cela dit, le moment est venu pour le peuple de se lever comme un seul homme, de faire encore plus qu’en 2016, et de ne pas accepter la fatalité », a exhorté Barro Chambrier aux populations de Sindara.