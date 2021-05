Gabon: Alexandre Awassi, pour un élargissement de la loi anti harcèlement en milieu scolaire et familial

Le 29 avril 2021, Alexandre Awassi, député du 2ème siège de la commune de Moanda dans le Haut-Ogooué, a défendu la proposition de loi portant modification de la loi 10/2016 du 5 septembre 2016 sur le harcèlement en milieu professionnel face à ses collègues de la Commission de santé, de l’éducation, des affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale. Une proposition qui vise à élargir les mécanismes de prévention et de protection contre le harcèlement en milieu scolaire et familial.

Démarche visant à lutter plus efficacement contre toutes les formes de harcèlement dans le pays, le député Alexandre Awassi veut légiférer sur le harcèlement en milieu scolaire et familial. Jeudi 29 avril dernier, il a présenté à l’Assemblée nationale, sa proposition de loi portant modification de la loi du 5 septembre 2016 2016 en milieu professionnel.

Selon lui, le mal qu’est le harcèlement ne sévit pas que dans le milieu du travail. Un cadre condamnant le harcèlement en milieu scolaire, universitaire et familial devrait servir comme outil de protection des droits des citoyens gabonais à évoluer et s’épanouir dans un environnement sain. « En proposant une extension de cette loi en milieu scolaire et familial, l’objectif est de mettre en place de nouveaux mécanismes de prévention et de protection contre le harcèlement dans son étendue », a expliqué le député du 2ème siège de la commune de Moanda.

Notons que cette proposition intervient dans un contexte général de réforme des Codes civil et pénal en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Reste donc à l’honorable Alexandre Awassi de convaincre ses collègues de la plus haute chambre du Parlement afin que cette proposition soit adoptée.