Gabon: Alexandre Awassi défend sa proposition sur le harcèlement en milieux scolaire et le cyberharcèlement 

Ce mardi 14 juin 2022 le député du siège unique du 2ème Arrondissement de la Commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué Alexandre Awassi était face aux vénérables sénateurs dans le cadre de la défense de sa proposition de loi portant harcèlement en milieu scolaire, familial et du cyberharcèlement au Gabon. Un texte qui permettra de lutter plus efficacement contre ces phénomènes qui constituent des fléaux dans la société.

C’est devant les membres de la Commission des Affaires Sociales, Culturelles et de la Communication que le député Alexandre Awassi a présenté aux vénérables sénateurs sa proposition de loi portant harcèlement en milieu scolaire, familial et du cyberharcèlement au Gabon. Présidée par la vénérable sénatrice Paulette Mounguengui, cette audition a permis de faire un tour d’horizon de ce texte.

« Après son adoption par les députés à l’Assemblée Nationale le 3 février 2022, et suivant la navette parlementaire régulière des textes de loi, il m’a été donné la possibilité d’étayer les sénateurs sur la matière et les motivations derrière cette initiative parlementaire », a indiqué le député du siège unique du 2ème Arrondissement de la Commune de Moanda. Ainsi, cette séance a donné lieu à un débat entre l’initiateur de ladite proposition de loi et les vénérables sénateurs.



Si les membres de la la Commission des Affaires Sociales, Culturelles et de la Communication a reconnu la nécessité d’une telle initiative, ces derniers se sont interrogés sur les mécanismes de sa mise en oeuvre, les actions à mener pour activer cette loi, les statistiques sur les faits de harcèlement, et le mutisme des victimes.