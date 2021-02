Gabon: alerte sur une épidémie de conjonctivite

Voilà plusieurs semaines que la conjonctivite communément appelée apollo a fait sa réapparition au Gabon. La population constate chaque jour une augmentation du nombre de cas de conjonctivite. Une épidémie infectieuse est certainement en cours. Alors que le ministère de la Santé n’a toujours pas communiqué sur cette affection, la prudence est de mise.

Si les autorités sanitaires ne sont pas encore prononcées sur cette histoire, dans les pharmacies où des citoyens se ruent chaque jour pour avoir un traitement, l’hypothèse d’une épidémie de conjonctivite se précise. Le nombre de personnes atteintes de la conjonctivite, autant les grands que les enfants, augmente. l’Organisation mondiale de la santé la classe parmi les symptômes associés à la Covid-19.

Mais qu’est-ce donc une conjonctive? Selon le site francetvinfo, la conjonctivite est une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l’œil et l’intérieur des paupières. La conjonctive, la membrane qui tapisse la partie blanche des yeux et de la paupière, prend une teinte rosée ou même rouge vif. Lorsqu’elle est provoquée par un virus (adénovirus), on parle de conjonctivite virale. Celle-ci est très contagieuse et intervient dans 95% des cas, indique la revue de santé Qare. Mais il existe aussi la conjonctivite bactérienne (provoquée par une bactérie) et la conjonctivite allergique.

Dans la grande majorité des cas, la conjonctivite ne cause pas de fièvre, mais beaucoup de gêne due à la rougeur des yeux, au larmoiement continu parfois de couleur jaunatre, aux yeux qui piquent ou qui démangent, à la sensation de grain de sable sous les paupières et plus rarement à l’apparition d’un ganglion sous l’oreille.