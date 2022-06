Gabon: alcool, sparadrap…, ces consommables indispensables absents des hôpitaux

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si lors de sa récente sortie, le ministre de la Santé et des Affaires sociales exhortait les responsables de structures hospitalières à prioriser l’achat des médicaments aux des primes , il semble que cette recommandation n’ait pas été entendue. Pour preuve, les carences en consommables et équipements médicaux essentiels continuent d’être le quotidien des usagers qui doivent eux-mêmes fournir l’alcool, sparadrap et autres produits.

La mise à disposition d’un équipement médical constitue l’une des bases primordiales pour un établissement sanitaire chargé de dispenser des soins aux patients. Conscient de cette réalité, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong appelait les chefs de service du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) à faire des choix judicieux. « L’hôpital ne devrait pas prioriser les charges sociales et autres indemnités au détriment de l’achat des médicaments consommables », a-t-il souligné.

Seulement, plus d’un mois après, rien ne semble avoir évolué. La non-fourniture de matériels médicaux à usage unique est la tasse de thé des structures hospitalières. Une situation incompréhensible quand on sait que le gouvernement a consacré 5,9% du Budget de l’Etat au département de la Santé en 2021. Soit un montant de 115,9 milliards de F CFA. À quoi sert cette orientation budgétaire ? Qui en sont les bénéficiaires si les indicateurs sanitaires demeurent à des niveaux critiques ?

Autant de questions qui taraudent les esprits des populations qui sont désormais contraintes de fournir du sparadrap, de l’alcool, des bandes, de la compresse, des glucosés, des bistouris, des aiguilles, des seringues voire du coton. Que dire des gants et des produits de désinfection qui sont prescrites dans l’ordonnance des patients. Preuve que le membre du gouvernement n’a que trop peu d’intérêt pour les maux qui gangrènent le secteur Santé.



Doit-on rappeler que la politique nationale de santé au Gabon vise, entre autres, à doter le pays d’un système de santé cohérent et performant mettant l’individu au centre des soins de santé, accessibles à tous les citoyens et reposant sur la stratégie des Soins de santé primaires. Une pure vue de l’esprit qui semble relever de la fabulation. Dans les faits, l’hôpital au Gabon demeure touché par les défaillances multiples et variées au sein des structures hospitalières du Grand Libreville mais également de l’hinterland.

Geneviève Dewuno

