Gabon: Albert Ondo Ossa face à la presse sur «l’état de la Nation gabonaise»

C’est par le canal d’un communiqué de presse paru dans l’hebdomadaire Echos du nord de ce lundi 10 mai 2021 que l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Albert Ondo Ossa a annoncé la tenue d’une conférence de presse qui portera sur l’état de la Nation gabonaise. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« Communiqué de presse du Groupe Albert Ondo Ossa

Vendredi 14 mai 2021. Le Professeur Albert ONDO OSSA animera une conférence de presse à partir de 11h00 à l’hôtel Triomphal situé aux abords du Boulevard Triomphal, entre l’ambassade de la République Populaire de Chine et celle du Liban.

Au centre des préoccupations du conférencier: l’état de la Nation gabonaise.

Au cours de cette rencontre avec la presse, le Professeur analysera les niveaux des crises politique, économique, sociale et sanitaire auxquelles sont confrontés et le pays et les Gabonais dans leur ensemble.

Il exposera ses solutions pour contrecarrer le sombre avenir vers lequel notre pays semble courir irrémédiablement.

Afin de tenir compte des mesures barrières, seuls les organes de presse ayant reçu un billet d’invitation auront accès dans la salle.

Fait à Libreville, le 09 Mai 2021 »