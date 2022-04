Gabon: Alan Do Marcolino passe pro avec le Stade Rennais FC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après 5 années passées au sein du Centre de formation du Stade Rennais football club (SRFC) le jeune attaquant gabonais Alan Do Marcolino vient de parapher un contrat stagiaire professionnel. Une marque de considération du club dirigé par Bruno Genesio qui aspire à compter définitivement sur le fils de l’ancienne gloire des Panthères pendant les 3 prochaines années.

Progresser dans un club d’élite qui a entre autres permis à Yoann Gourcuff et Ousmane Dembélé d’éclore, c’est le nouveau défi que semble s’être fixé Alan Do Marcolino au sein du club breton. Chose promise, chose due, le Stade Rennais football club a concrétisé les espoirs placés en ce jeune compatriote de 20 ans qui pourra côtoyer l’élite et parfaire ses gammes pour espérer atteindre le niveau de ses prédécesseurs.

Arrivé dans le club en formation en 2017 alors âgé de 15 ans, la jeune pépite promise aux Panthères du Gabon comme son illustre paternel Fabrice Do Marcolino, aura donc passé 5 ans pour gravir logiquement les échelons et se hisser parmi les aspirants les plus convaincants. D’ailleurs, les statistiques individuelles permettent de se faire une idée sur ce longiligne attaquant qui a claqué 5 buts en 18 rencontres avec la réserve.



Bien que ce bilan soit pour l’instant perçu comme maigre, les encadreurs semblent y voir d’autres atouts qui lui permettront d’embrasser une carrière professionnelle à succès. Pour y parvenir, il pourra compter sur le regard avisé de son géniteur qui est disposé à tout lui apprendre. « Comme vous pouvez l’imaginer, je suis un père comblé ! Que de sacrifices ! Une nouvelle page s’ouvre pour le joueur qui devra désormais s’imposer pour se faire une place au sein du club », a-t-il indiqué. Vivement une suite glorieuse.