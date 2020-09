Gabon: Alain Patrick Kouma pour «une culture du dialogue social» au sein de la SEEG

Débuté le 18 août dernier au Centre des métiers (CDM) Jean Violas, le séminaire de formation sur le dialogue social en entreprise, initié en faveur des partenaires sociaux et des managers de la SEEG s’est achevé le 9 septembre dernier sur une note positive. Entre recommandations et perspectives, ce séminaire devrait à terme, permettre « d’instaurer une culture du dialogue social » comme l’a souligné Alain Patrick Kouma.

Réunis pendant un peu plus de deux semaines pour évoquer les questions liées au dialogue social en entreprise, partenaires sociaux et managers de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont présenté aussi bien leurs difficultés que leurs attentes. Dans un climat d’échanges, représentants syndicaux, syndiqués et inspecteurs ont évalué leurs différentes positions.

En effet, au cours de ce séminaire de formation qui était l’occasion d’évoquer les différents types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations liées au dialogue social, et qui avait pour but de vulgariser les missions des représentants du personnel, les différentes parties prenantes ont pu appréhender ce qui constitue un « maillon essentiel à l’amélioration continue du climat interne de l’entreprise ».

Réagissant à la clôture de ce séminaire, Alain Patrick Kouma qui n’a pas manqué de « remercier les délégués du personnel, les partenaires sociaux et les managers pour avoir pris une part active à cette formation », a réitéré sa volonté « d’instaurer une culture du dialogue social au sein de la SEEG ». Une volonté qui selon lui, participera grandement à « l’amélioration de l’image et de la notoriété de l’entreprise ».

Par ailleurs, plaidant pour la tenue des réunions statutaires dont l’importance n’est plus à démontrer, le DG de la SEEG qui a présenté récemment son plan d’urgence à 9,5 milliards de FCFA, a indiqué qu’il mettra « à la disposition des délégués du personnel des locaux, du mobilier de bureau, les tableaux d’affichages et des registres de doléances ».