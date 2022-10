Gabon: Alain Claude Bilie-By-Nze nommé vice-premier ministre

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une déclaration rendue public ce mercredi 12 octobre 2022 que le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a annoncé une énième réaménagement du gouvernement. Ainsi, parmi les grandes surprises de cette annonce, la nomination d’Alain Claude Bilie-By-Nze en qualité de vice-premier ministre.



Après la dissolution surprenante du ministère des Travaux publics le 12 septembre dernier, le gouvernement vient une fois de plus d’être réaménagé. Ainsi, « par décret du président de la République et sur proposition du premier ministre est nommé vice-premier ministre, ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze ».

A un peu moins d’un an des prochaines échéances électorales prévues en 2023, la montée en grade de ce fidèle parmis les fidèles du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba semble un reconnaissance pour celui qui avait assuré avec brio la direction de campagne du candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) lors de l’élection présidentielle de 2016.