Gabon: Alain Ba Oumar rempile à la tête de la CPG

Le Conseil d’administration extraordinaire de la Confédération patronale gabonaise (CPG) qui s’est tenu ce 12 août 2020, a entériné la réélection d’Alain Ba Oumar. Seul candidat en lice, le patron d’IG Télécom, a donc rempilé pour un nouveau mandat de trois ans avec une majorité aux allures de plébiscite.

Prévu initialement pour se tenir en avril 2020 suivant les recommandations de la Commission ad-hoc chargée de son organisation et mise en place au sortir du Conseil d’administration du 24 février dernier, l’élection du président de la Confédération patronale gabonaise (CPG) s’est finalement tenue ce 12 août 2020 à Libreville.

En effet, Covid-19 oblige, les membres du conseil se sont finalement réunis ce mercredi à la faveur d’un Conseil d’administration extraordinaire. L’occasion pour eux d’élire celui qui présidera à leur destinée au cours des trois prochaines années. Seul candidat en lice, Alain Bâ Oumar a obtenu la majorité de suffrages, soulignant le satisfecit des membres de cette organisation.

Réélu donc pour les trois prochaines années à la tête d’un organe au fort pouvoir de décision puisque réunissant pas moins de 300 entreprises, Alain Bâ Oumar et son équipe devront très vite relever les nouveaux défis qui se présentent à eux, en tête desquels la relance des activités pour l’après Covid-19 qui constitue un véritable casse tête.

Patron d’IG Telecom, Alain Bâ Oumar le patron des patrons gabonais, a réalisé un certain nombre d’avancées lors de son premier mandat. On notera le retour de la CPG à la tête du Conseil d’Administration de la CNAMGS, le renforcement de la contribution des branches et syndicats membres à travers l’expérimentation de pôles sectoriels et surtout une participation active à la stratégie de riposte Covid-19 du gouvernement à travers des propositions fortes.