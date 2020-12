Gabon: Akumbu M’Oluna et Cie bloquent à nouveau la prestation de serment des avocats stagiaires

Programmée pour le vendredi 18 décembre 2020, la cérémonie de prestation de serment de la trentaine d’avocats stagiaires vient d’être à nouveau reportée à une date ultérieure. Une décision qui selon le site Gabonreview serait consécutive à un recours de dernière minute déposé auprès du conseil d’État par une dizaine d’avocats ayant à leur tête Me Jean Pierre Akumbu M’Oluna et Me Justin Taty.

Alors qu’on pensait les tensions atténuées au sein du barreau du Gabon, un nouvel épisode pourrait finalement tout chambouler. Et pour cause, après le blocus fait par Me Gisèle Eyué Bekale au mois d’octobre 2020, c’est au tour des anciens bâtonniers de se liguer contre la prestation de serment des 32 avocats stagiaires.



Pour parvenir à leurs fins, la dizaine d’avocats ayant à leur tête Me Pierre Akumbu M’Oluna et Me Justin Taty, ont déposé un nouveau recours auprès du Conseil d’État. Résultat, le secrétariat de la Cour de cassation a dû se résoudre à renvoyer sine die la cérémonie de prestation de serment des 32 avocats stagiaires. Laquelle était prévue se dérouler ce vendredi 18 décembre prochain.