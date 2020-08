Gabon: Akassaga organise un match de football pour son anniversaire en violation des mesures gouvernementales

Alors que les mesures restrictives imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la covid-19 sont toujours effectives sur toute l’étendue du territoire, Serge William Akassaga, le premier adjoint au maire de la commune de Libreville et membre du Parti démocratique Gabonais ne s’est pas embarrassé d’organiser pour son anniversaire, un match de football, en violation flagrante des mesures interdisant les sports collectifs et les regroupements de plus de 10 personnes.

Désinvolture, irrévérence et irresponsabilité. Voilà en résumé la posture adoptée par l’actuel adjoint au maire de la commune de Libreville Serge William Akassaga qui sans pudeur et au mépris des résolutions prises par le gouvernement, a incité et invité plusieurs Gabonais à se réunir en prenant part à un match de football pour célébrer son anniversaire. « Un immense merci à tous d’avoir célébré mon anniversaire comme il se doit ! J’ai passé grâce à vous une matinée exceptionnelle! Merci à tous d’avoir été présents au stade de Likouala », a-t-il indiqué.

Alors que le gouvernement par le biais du conseil des ministres du vendredi 14 août a prorogé l’état d’urgence sanitaire, ce qui concrètement signifie que les mesures gouvernementales prises dans ce sens depuis avril 2020 sont toujours applicables, Serge William Akassaga de son propre chef et de sa propre initiative a tout simplement décidé de transgresser des indications, émanant du reste de son supérieur hiérarchique qui n’est tout autre que le ministre d’Etat ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha.

Quel message l’actuel adjoint au maire de la commune de Libreville adresse–t-il à l’endroit de sa hiérarchie et partant aux populations ? Serge William Akassaga montre–t-il par cette action que les mesures gouvernementales sont ineptes et inutiles et qu’à l’heure actuelle garder les populations en confinement est une hérésie ?

Qu’à cela ne tienne, cette initiative Serge William Akassaga interpelle à double titre. D’abord en raison de sa fonction, de maire qui fait de lui un officier de police judiciaire investi de la mission de veiller au respect et à la l’application des mesures barrières comme annoncé par le ministère de l’intérieur et comme décidé par le gouvernement.

En raison ensuite de son appartenance politique, cadre du Parti démocratique gabonais (PDG) dont le Secrétaire général Eric Dodo Bounguendza appelait tous les militants à accompagner « la vision du chef de l’Etat par la matérialisation des axes d’intervention suivant l’implication du PDG dans la lutte contre la Covid-19 ». Axes et recommandations qu’il a délibérément et effrontément transgressés.