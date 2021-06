Gabon: Airtel, Huawei et la SING lancent l’appel à candidature pour un hackathon sur le domaine de la santé

Airtel Gabon, la Société d’incubation numérique du Gabon (SING) et le géant technologique Huawei, annoncent l’ouverture, du 26 au 30 juillet 2021, d’un hackathon sur le secteur santé. L’objectif étant de réunir 10 équipes de développeurs pour trouver des solutions locales, créatives et innovantes pour répondre aux problématiques relatives au secteur santé au Gabon.

Les développeurs gabonais sont invités à faire valoir leurs compétences et génies créatifs au profit du secteur de la santé en créant des solutions innovantes avec des technologies numériques. Airtel Gabon et Huawei, avec l’appui de la SING, dans leur démarche de contribution au développement des projets innovants, souhaitent faire bénéficier à des porteurs de projets d’un accompagnement aussi bien technique que financier.

Sous le thème « Ensemble, imaginons des solutions innovantes pour la santé au Gabon », l’initiative est encadrée et encouragée par le ministère de la Santé pour identifier les problématiques relatives à la santé au Gabon, identifier les solutions numériques permettant d’améliorer le système de santé, promouvoir l’usage du numérique dans le secteur de la santé mais aussi pour encourager l’esprit entrepreneurial dans le domaine du numérique.

Ainsi, pendant 5 jours, à compter du 26 juillet prochain, les participants prendront part à des panels de discussions et d’échanges sur les problématiques liées à l’amélioration de la santé au Gabon. Les porteurs de projets recevront notamment des formations sur les méthodes agiles et les outils de gestion de projet, tels que le Lean startup et le Design thinking pour une meilleure structuration de leurs idées de projets.

En somme, après la réception et le dépouillement des projets de candidature, 10 projets seront présélectionnés pour un speech d’une minute devant un jury spécialisé. 8 projets seront ensuite retenus pour accéder aux deux dernières phases de sélection.

Les quatres meilleurs projets seront primés et pourront intégrer le programme d’incubation de la SING. Lequel se tiendra sur un mois et financé par Huawei. Le directeur de Huawei au Gabon, Feng Liam, estime que « l’avenir d’un pays doit être construit par ses propres citoyens ». Selon lui, « les startups ont un rôle important à jouer pour construire un meilleur avenir pour le Gabon ».