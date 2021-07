Gabon: Airtel Gabon en soutien au centre hospitalier régional de Melen

Dans le cadre de sa politique RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise), l’opérateur de téléphonie mobile Airtel Gabon a fait un don de matériel de première nécessité ce vendredi 2 juillet 2021, au Centre hospitalier régional de l’Estuaire Melen (CHREM). Cette initiative qui vise à protéger les plus nécessiteux, comme l’a indiqué le directeur général du CHREM, qui s’inscrit dans la continuité du plan de riposte d’Airtel Gabon, devrait pouvoir soutenir l’établissement sanitaire dans son combat contre le covid-19.

Airtel Gabon a souhaité venir en aide au Centre hospitalier régional de l’Estuaire Melen pour ses besoins en kits de protection dans le contexte de lutte contre la pandémie de covid-19 et de lutte contre le paludisme. Financé en partie par les employés d’Airtel Gabon, lesquels ont souhaité participer à l’effort de guerre, ce don est composé de plusieurs lots de moustiquaires imprégnées, masques chirurgicaux, de gels hydroalcooliques et de kits de naissance pour les femmes en difficulté.

Les responsables d’Airtel Gabon et les responsables du centre hospitalier de Melen posant devant le matériel offert par l’opérateur de téléphonie mobile ©GMT

Une façon pour la société de téléphonie mobile d’apporter son aide à certains domaines d’urgence sanitaire, à savoir le covid-19, le paludisme et la santé infantile. « Cette modeste contribution de la part d’Airtel, nous l’espérons, viendra vous soutenir dans le combat que vous menez au quotidien au service des patients dont vous avez la charge », a indiqué la directrice des ressources humaines d’Airtel Gabon, Stéphanie Galliot aux responsables de l’établissement hospitalier.

Visiblement heureux de recevoir ces équipements, le personnel de l’hôpital régional de l’Estuaire Melen, par la voix de son directeur général Mabadi Maheba, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction. « Votre présence au CHREM témoigne éloquemment de la générosité de nos entreprises. Airtel Gabon, en plus de nous permettre des transactions financières et communicationnelles qui sont des actes de rapprochement des populations s’inscrit dans la logique prônée par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Celle de la proximité et du partage. Ce qui fait d’Airtel Gabon une entreprise qui ne chasse ou qui ne poursuit pas seulement le profit, mais qui fait également profiter les plus nécessiteux », s’est-il réjouit.