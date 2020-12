Gabon: Airtel favorable à un partenariat avec la SING et l’Ecole 241

Ce vendredi 18 décembre 2020, la Société d’incubation du numérique (SING) et l’École 241, spécialisée dans la formation aux nouveaux métiers du numérique, étaient les hôtes des responsables d’Airtel Gabon. Objectif, s’imprégner du fonctionnement des deux entreprises dans l’optique de déboucher sur d’éventuels partenariats pour le développement du numérique et de ses acteurs au Gabon.

Ce sont là deux actions singulièrement menées par la SING et l’Ecole 241, poursuivant toutefois quasiment les mêmes objectifs; celui de bénéficier de l’expérience et de l’accompagnement d’Airtel dans le développement de leurs différentes activités axées sur le numérique au Gabon. Sur invitation des deux entités, Airtel Gabon a répondu favorablement à cet appel à la découverte des coulisses, des projets et des programmes de ces dernières, avec l’ambition d’aboutir à la signature de partenariats.

Pour Sylvère Boussamba, fondateur de l’Ecole 241, il était question de solliciter l’appui de l’opérateur qui est un acteur incontournable dans le secteur des télécommunications. « Aujourd’hui quand on parle de développement du numérique, on se rend compte que ceci n’a réellement pu se faire sans les opérateurs de télécom. Si on regarde notre taux de pénétration il est si excellent parce que les opérateurs ont joué un rôle important. Il est important maintenant qu’il nous accompagne aussi dans cet air de la création de services numériques », a-t-il indiqué.

Selon Michael Foley, le directeur Airtel Afrique francophone, qui a laissé entendre l’optimisme d’Airtel d’accompagner les deux entreprises après avoir cerné leurs différentes missions, comme celles de la SING dirigé par Yannick Ebibie Nze, qu’il a jugées « strictement importante pour le développement du milieu entrepreneurial des startups sur le marché ».



« On peut apporter une organisation, des enseignements pour montrer aux jeunes comment faire de l’entrepreneuriat dans le numérique. Pour nous, c’est donc un avantage d’avoir ce genre de relation avec Ecole 241 et d’autres de ce type, simplement parce que ça nous aide à devenir meilleur dans notre propre job », s’est exalté Michael Foley, le directeur Airtel Afrique francophone, qui a réaffirmé la volonté d’Airtel d’innover aussi bien en interne que dans sa politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE).