Gabon: Aimé-Popa N’Zoutsi Mouyama installé dans ses fonctions de PCA de l’ANPI

Nommé à l’issue du conseil du 23 mars dernier au poste de Président du Conseil d’Administration de l’ANPI-Gabon, Aimé-Popa N’Zoutsi Mouyama a été installé ce vendredi 2 avril dans ses nouvelles fonctions. Au cours d’une cérémonie présidée par Carmen Ndaot, ministre de la promotion des investissements, le nouveau PCA a notamment souligné sa volonté de participer à la mise en œuvre du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT).

Réunis ce vendredi autour de la ministre chargée de la promotion des investissements Carmen Ndaot et de leur directeur général Ghislain Moandza Mboma, les administrateurs de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI) ont assisté à la passation de charges entre leur ancienne et leur nouveau PCA. En effet, nommé à l’issue du conseil d’administration du 23 mars dernier, Aimé-Popa N’Zoutsi Mouyama a été installé dans ses nouvelles fonctions.

Arrivant dans un contexte de mise en oeuvre d’un Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) censé porter l’économie nationale vers la diversification et une plus grande autonomie, le nouveau PCA qui a reçu les encouragements de sa prédécesseure Flore Mistoul Yame appelé à exercer d’autres fonctions, s’est dit « déterminé ». Une détermination qui devrait notamment le conduire à participer activement à la mise en œuvre d’un PAT dont l’ANPI est considérée comme l’un des pivots.



Ingénieur en génie civil et diplômé en gestion des entreprises, celui qui a occupé le poste de directeur général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale(CNAMGS) et qui était jusque-là sénateur du 1er Arrondissement de la Commune de Tchibanga (4eme législature), entend donc désormais remplir avec « abnégation » ses nouvelles missions.