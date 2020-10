Gabon: Aimar Mouandza ou le rêve de retrouver les Panthères du Gabon

Sociétaire de l’AGL Drapeau Fougère en Provence de Ernée, Aimar Mouandza international gabonais évoluant en Régional 2 Pays de la Loire nourrit le rêve de regagner la tanière des Panthères. Un objectif qui passe par de très bonnes performances dans son club à l’heure où pour le sélectionneur du Gabon Patrice Neveu, l’heure est au renouvellement des forces en présence au sein du Gabon.

Attaquant puissant, véloce et rapide, Aimar Mouandza ne cache pas son ambition de rejoindre un jour la sélection nationale qu’il a déjà connue sans pour autant s’y installer. L’attaquant évoluant en Régional 2 en France dans le club de AGL Drapeau Fougère en Provence de Ernée dit travailler de façon ardue pour que sa chance lui soit encore donnée dans l’équipe dirigée par Patrice Neveu.

« Aujourd’hui, j’aimerais retrouver l’équipe nationale du Gabon, que j’ai connue auparavant et ça passera par le maintien d’un rythme soutenu cette saison et dès le week-end prochain en championnat ! », a-t-il déclaré dans une interview exclusive accordée à un confrère. Une interpellation et appel du pied à la sélection qui viennent à point nommé. En effet, le Gabon qui affronte le Bénin en match amical demain part handicapé par plusieurs défections dont celle de Pierre Eymeric Aubameyang. De nouveaux arrivants pourraient permettre à Patrice Neveu d’améliorer sa profondeur de banc.

Reste à savoir si l’appel de ce jeune compatriote aura un échos favorable auprès du sélectionneur national et partant, de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). L’avenir nous le dira…