Gabon : Afrijet se dote d’un Bombardier CRJ-900 pour son programme estival

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans l’optique de répondre de manière efficace à la demande estivale, en particulier en provenance et à destination du Congo-Brazzaville et du Bénin, la compagnie aérienne Afrijet a annoncé la location d’un appareil de type Bombardier CRJ-900. Une initiative qui devra permettre d’offrir à sa clientèle plus de choix et de flexibilité tout en fournissant des services aériens de qualité.

Loué auprès de la compagnie sud-africaine CemAir LTD, certifiée IOSA depuis 2017, cet aéronef offre une garantie de qualité de service et de conformité en matière de sécurité. Avion à biréacteur pouvant transporter jusqu’à 90 passagers, le Bombardier CRJ-900 a été conçu pour répondre à l’essor du trafic entre aéroports régionaux.

Pour Marc Gaffajoli, Administrateur général d’Afrijet, la location de cet aéronef souligne l’engagement de la compagnie de répondre à la demande de sa clientèle. « En collaborant avec des partenaires de confiance tels que CemAir LTD, notre objectif est aussi de renforcer notre position en tant que compagnie aérienne de choix pour les voyages en Afrique. », a-t-il indiqué.

Il a tenu a expliqué l’intérêt que représente la location de cet aéronef qui permettra « à Afrijet d’élargir son réseau et de réduire le temps de rotation sur certaines routes de notre réseau actuel ». « Cela nous permettra ainsi de répondre de manière optimale aux attentes de nos clients et d’offrir des options de voyage plus flexibles. », a conclu Marc Gaffajoli.

En exprimant le souhait que le secteur du transport aérien en Afrique continue à collaborer et à développer des partenariats stratégiques, Afrijet demeure déterminée à garantir des normes élevées de sécurité, de fiabilité, de qualité et de confort à ses passagers.

Pour plus d’informations et pour réserver vos vols, veuillez consulter le site internet d’Afrijet ou téléchargez l’application disponible sur Google Play et sur l’App Store et bénéficiez de tarifs avantageux. À noter que le programme estival de vol est valable jusqu’au 29 octobre 2023.