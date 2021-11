Gabon: Afrijet se dote de trois nouveaux ATR 72-600

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du développement de ses activités, la compagnie aérienne Afrijet a finalisé récemment l’acquisition de trois nouveaux avions 72-600 neufs auprès de l’aviateur franco-italien ATR. Une acquisition qui porte désormais à quatre les 72-600 de la flotte de la compagnie et vient conforter son leadership dans le secteur aérien de la sous-région.

Créée en 2005 Afrijet a su devenir, la compagnie leader dans l’aviation des affaires au Gabon et dans la sous-région. C’est donc fort de cette réputation et dans le souci de se développer mais aussi d’améliorer son offre de service, que son administrateur général Marc Gaffajoli a annoncé le 16 novembre dernier l’entrée en flotte de 3 avions ATR 72-600.

Pour le patron de cette compagnie aérienne qui s’exprimait dans les colonnes d’Air journal, cette nouvelle acquisition s’inscrit dans sa volonté de favoriser « le développement de la connectivité dans le golfe de Guinée pour l’essor du commerce et l’intégration communautaire de la zone Cemac ». « En tant qu’opérateur d’Afrique équatoriale, berceau de la 2e plus grande forêt mondiale, nous sommes fiers de nous préparer à investir dans un appareil dont l’empreinte carbone est faible et l’impact écologique maîtrisé et prédictible », a indiqué Marc Gaffajoli.

Pour sa part, Stefano Bortoli, président exécutif d’ATR a soutenu que le fait pour Afrijet d’effectuer « cette transition pendant une période aussi difficile atteste véritablement de l’excellence de sa stratégie et de son business modèle, ainsi que de la qualité de ses performances ».

Il faut souligner que l’acquisition de ces nouveaux aéronefs intervient quelque temps seulement après l’adhésion de la compagnie à l’Association internationale des transporteurs aériens francophones (ATAF) et l’annonce de nouvelles lignes et augmenter la fréquence de ses vols.