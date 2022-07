Gabon: Afrijet s’allie à Pratt & Whitney pour la maintenance de ses aéronefs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Première compagnie aérienne de la zone de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), Afrijet tend à s’attacher les services des meilleures entreprises dans le secteur. Pour preuve, elle a récemment procédé à la signature d’un accord avec la filiale canadienne de Pratt & Whitney pour l’entretien des moteurs de ses avions.

D’une durée de 12 ans, ce contrat permettra la maintenance des moteurs de sa flotte sur la base d’un plan de maintenance des coûts garantis (PMCG). Ainsi, l’entreprise canadienne, assurera la gestion des moteurs sur trois avions ATR 72-600 d’Afrijet Gabon qui sont en commande. L’un des avions sera propulsé par des moteurs PW127M, tandis que les deux autres voleront avec de nouveaux moteurs PW127XT-M.

Selon la vice-présidente, service à la clientèle de Pratt & Whitney Canada, Irene Makris le PMCG fourni par l’entreprise offre « une solution de gestion de moteur flexible et de grande valeur qui permet de réduire les coûts d’exploitation et de simplifier la gestion des opérations de flotte ». Une aubaine pour la compagnie Afrijet qui à travers ce partenariat souhaite maintenir au top sa flotte et proposer des services plus sécurisés.

« Nous pensons que la solution de maintenance développée par le constructeur est bien adaptée à une compagnie aérienne de notre taille et nous apprécions l’approche personnalisée de Pratt & Whitney pour notre environnement d’exploitation », a souligné le président directeur général d’Afrijet, Marc Gaffajoli.