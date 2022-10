Gabon: Afrijet et SFE s’allient en lançant l’offre Easy Fly

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 27 octobre le siège d’Afrijet sis au terminal 2 de l’aéroport international de Libreville (ADL) a servi de cadre à la signature de la convention entre cette compagnie aérienne et Salam Financial & Exchanges (SFE). Un accord qui devrait permettre aux clients résidant au Gabon de bénéficier d’offres alléchantes en matière de paiement de billets d’avion?

C’est des mains de l’administrateur directeur général d’Afrijet Marc Gaffajoli et du Partner à Salam Financial & Exchanges Yvan N’na Mboma qu’a été paraphée cette convention conclue pour une durée de 2 ans, renouvelable. Une convention qui marque un tournant décisif dans l’amélioration de l’offre de la compagnie aérienne avec pour objectif d’octroyer un financement aux clients respectifs des deux entreprises.

Dénommé Easy Fly, cette offre donne la possibilité aux clients résidant au Gabon de bénéficier d’un paiement échelonné en 3 mensualités pour l’achat de billets d’avion avec Afrijet. « Ce produit est destiné à tous les agents des secteurs public et privé, aux professions libérales, aux entrepreneurs, aux commerçants et à toute personne répondant aux critères d’éligibilité », indique la compagnie aérienne. A noter que cette solution de financement est également offerte sous forme de package travel qui inclut une carte visa prépayée, une assurance voyage, une assurance annulation en plus du billet d’avion remboursable.

Pour l’administrateur directeur général d’Afrijet « cette convention cadre parfaitement avec la vocation d’Afrijet qui est d’offrir au plus grand nombre l’accès au transport aérien ». « Cette offre cible particulièrement la clientèle, tant individuelle que professionnelle, commerçant, auto-entrepreneur, etc., qui a besoin d’aménager sa trésorerie », a indiqué Marc Gaffajoli.

Il faut souligner que cette offre est disponible dans les réseaux d’agences Afrijet au Gabon à Libreville au Terminal 2 de l’ADL, au Casino croisette, à Moanda à Mvengue, au Terminal de Port-Gentil. Elle est également disponible dans les réseaux d’agences SFE à Libreville au sein de l’agence principale Hyperion, à l’agence Petit-paris.