Gabon: Afrijet désormais certifié IOSA

Acteur majeur du secteur aérien d’Afrique Centrale, Afrijet vient une nouvelle fois, en pleine crise sanitaire Covid-19, de démontrer son attachement au respect des normes internationales en matière de sûreté et de sécurité. Après un audit de plusieurs mois réalisé par des auditeurs désignés par l’IATA, l’entreprise a en effet obtenu sa certification IOSA.

Créée par l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), la certification IOSA entrée en vigueur en 2001 évalue la gestion de l’exploitation et des systèmes de contrôle des compagnies aériennes. Elle regroupe à ce jour pas moins 1.200 standards qui couvrent les réglementations OACI, FAA et JAA. A ce titre, elle représente un précieux sésame, récompensant l’excellence de huit aspects cruciaux nécessaires à la sécurité des opérations aériennes. Son obtention par l’une des compagnies du ciel d’Afrique Centrale apparaît donc comme une véritable bonne nouvelle pour le secteur et une première dans l’histoire de l’aviation civile gabonaise.

L’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) recense en effet 5.000 compagnies aériennes dans le monde, mais il y a seulement 438 opérateurs IOSA : Afrijet s’inscrit donc dans les 10% des compagnies mondiales les plus sûres, à coté de noms prestigieux. La compagnie gabonaise se hisse au plus haut standard opérationnel de son secteur.

L’évaluation a permis de décerner la certification à la société Afrijet Business Service, couronnant entre autres ses activités organisationnelles, ses systèmes de gestion, son contrôle opérationnel, sa régulation des vols ou encore son ingénierie et l’entretien de ses aéronefs.

Réagissant à cette réussite, Marc Gaffajoli, Administrateur Directeur Général (ADG) d’Afrijet, s’est dit « heureux de rejoindre le groupe des 43 opérateurs africains certifiés IOSA, gage d’amélioration du niveau de sécurité », avant d’ajouter que « ce label de qualité devrait permettre de nouer des alliances commerciales panafricaines et au-delà, au bénéfice des passagers gabonais ».

Valable deux ans à compter de la date d’obtention, la certification IOSA obtenue vient donc consolider les activités de la compagnie, devenue incontournable dans le secteur aérien national et sous-régional, notamment en zone CEMAC.