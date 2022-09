Gabon: Afrijet déprogramme plusieurs vols suite à la grève des contrôleurs aériens

Ecouter cet article Ecouter cet article

La grève des contrôleurs aériens de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) a malencontreusement une incidence sur l’activité du secteur aérien. La preuve avec les perturbations enregistrées du programme de vols à destination et au départ de la République du Congo, du Cameroun et du Bénin de la compagnie Afrijet.

En effet, ces perturbations sont consécutives à la grève des contrôleurs aériens ASECNA affiliés à l’Union des Syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna qui a activé ce vendredi 23 septembre son préavis de grève. Un mouvement qui a eu une incidence sur plusieurs vols de la compagnie aérienne, à l’exception des vols intérieurs au Gabon et des vols à destination de la Guinée Équatoriale.

Ainsi, selon le communiqué d’Afrijet « la publication tardive des NOTAM, moyen officiel exclusif de communication dans l’environnement aéronautique, a conduit ce jour à l’annulation de nos vols J7-362 et 363 sur la route Libreville / Brazzaville / Libreville et au retour de l’aéronef à sa base. Les vols J7-248/249 du jour sur la route Libreville / Yaoundé / Libreville ainsi que J7-236/237 à destination et en provenance de Douala sont également annulés ».



Face à cette situation qui a une incidence sur l’activité aérienne, la compagnie a indiqué étudier toutes les possibilités de réactivation du service ou de protection des passagers sur de prochains vols et conseille aux voyageurs de reporter leurs déplacements à lundi ou mardi, en raison du climat social dégradé à l’ASECNA. « Nos équipes ne ménagent aucun effort pour minimiser les désagréments causés à nos passagers, par une situation indépendante de notre volonté », indique Afrijet.