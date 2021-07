Gabon: AEG en campagne d’assainissement à Akournam

Ecouter cet article Ecouter cet article

Soucieuse de promouvoir la qualité des espaces verts dans nos quartiers, l’association Agir Ensemble pour le Gabon (AEG) a organisé, le samedi 03 juillet dernier, la journée citoyenne au quartier Akournam 1 dans la commune d’Owendo. Cette activité de nettoyage qui se veut pérenne s’est déroulée en présence des membres de ladite association et des riverains de la zone.

La problématique de l’assainissement des eaux usées, telle qu’elle se pose avec acuité dans la ville de Libreville et même à l’intérieur du pays, nécessite que des solutions adaptées soient apportées. Ainsi, l’association AEG a organisé une journée citoyenne au quartier Akournam 1 avec le soutien de la mairie d’Owendo. Une initiative qui s’est tenue à l’occasion de la journée mondiale contre les déchets plastiques.

A cet effet, l’association AEG s’est engagée avec ses différents partisans à faire peau neuve au quartier. Il s’agit pour cette édition de promouvoir et d’encourager la politique du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba qui prône un environnement sain. « Le Gabon est engagé naturellement dans la protection de la nature et la préservation aussi de la bonne santé, c’est la raison pour laquelle, nous nous sommes engagés à nettoyer et à curer les caniveaux mais également de nous débarrasser des déchets plastiques à Akournam 1 et 2 », a déclaré le représentant de l’AEG.

Pour rappel, « La journée citoyenne » a été instituée en 2010 par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba afin d’impliquer chaque individu dans la lutte contre l’insalubrité. Elle est organisée chaque premier samedi du mois dans l’optique d’inciter à la participation collective et surtout dans une atmosphère conviviale des citoyens à la rénovation ou aménagement de leur cadre de vie. Au Gabon comme partout ailleurs, elle est destinée aux habitants de chaque commune et localité.