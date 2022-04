Gabon Advanced Wood certifiée FSC

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable exploit que vient de réaliser la société d’exploitation forestière Gabon Advanced Wood Sarl (GAW), filiale gabonaise de Gabon Special Economic Zone (GSEZ). En effet, cette entreprise a récemment obtenu un nouveau certificat de gestion forestière Forest Stewardship™ (FSC™) (FSC-C174322).

Détentrice d’une concession d’environ 180 000 hectares située dans les provinces du Haut Ogooué et de l’Ogooué Lolo, cette société d’exploitation forestière est le fruit d’un partenariat public-privé entre le gouvernement gabonais et Arise Integrated Industrial Platforms. Elle est spécialisée dans la fourniture des grumes certifiées aux industries de transformation installées dans la zone économique spéciale de Nkok.

La concession GAW Ogooué couvre 179 861 hectares de forêts, dont 25 109 hectares de zone de conservation stricte. La concession comprend environ 309 espèces d’arbres répertoriées et des espèces emblématiques et menacées telles que les éléphants, les chimpanzés et les gorilles.

Il s’agit du premier certificat de gestion forestière FSC au Gabon depuis 2014 et une étape importante pour le pays qui vise à ce que toutes les concessions forestières deviennent certifiées FSC. Avec ce certificat, la superficie totale de forêt naturelle gérée de manière responsable au Gabon sous certification FSC atteint 2 241 051 hectares.