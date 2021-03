Gabon: adoption du Plan d’action national de la Résolution 1325 du Conseil national de sécurité de l’ONU

C’est sur présentation du ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Nlend Koho, que le Conseil des ministres qui s’est tenu ce mardi 23 mars 2021, a adopté le projet de Plan d’action national de la Résolution 1325 du Conseil national de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Un outil de référence pour la prise en compte des droits et besoins spécifiques des femmes dans tous les processus de paix, de médiation et de réconciliation nationale.

Adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2000, ladite résolution constitue une norme internationale innovante qui demande la pleine et égale participation des femmes à toutes les initiatives concernant la paix et la sécurité. C’est en 2020 que le ministère alors chargé de la promotion et de l’intégration de la femme au Gabon, avec le concours du système des Nations unies, a débuté les travaux de la mise en oeuvre du Plan d’action national de la Résolution 1325 du Conseil national de l’ONU.

Selon l’exécutif, ce Plan d’action nationale est la réponse du gouvernement du Gabon à la concrétisation de l’exécution de la résolution 1325 et les autres résolutions connexes du Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) sur l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité.

En 2020 lors de la validation de cet instrument onusien, Prisca Nlend Koho, expliquait que la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre ce Plan d’action national vise à « l’élaboration d’une stratégie pour accroître le nombre de femmes dans les postes de responsabilité en lien avec la prévention des conflits, la consolidation de la paix et l’objectif de mettre fin à toutes violences basées sur le genre ».