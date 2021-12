Gabon: adoption de la loi de Finances 2022 au Sénat

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le vendredi 23 décembre dernier que les vénérables sénateurs réunis en séance plénière ont adopté le projet de loi de finances 2022. Ainsi, pour cette nouvelle année, le budget général de l’Etat est équilibré en ressources et en charges à 2936,6 milliards de FCFA contre 3127,6 milliards de FCFA dans la Loi de Finances Rectificative 2021, soit une baisse de 191 milliards de FCFA.

Dirigée par la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson Mboussou, cette séance plénière s’est déroulée en présence des membres du gouvernement. Outre l’adoption du projet de loi de finances 2022, les parlementaires ont également 13 textes législatifs dont 12 projets de loi et une proposition de loi.

Concernant le projet de loi de finances, elle a été adoptée à l’unanimité par les vénérables sénateurs. Ce projet de loi qui détermine les Ressources et Charges de l’État pour l’année 2022 est équilibré en ressources et en charges à 2936,6 milliards de FCFA contre 3127,6 milliards de FCFA dans la Loi de Finances Rectificative 2021.

Durant cette séance, les sénateurs n’ont pas manqué de formuler plusieurs recommandations notamment le respecte des dispositions de l’article 35 alinéa 1 de la loi organique n° 20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget; la limitation de l’accumulation d’arriérés dus aux entreprises au titre des compensations TVA; étendre des exemptions et exonérations du secteur élevage a tous les terrains utilisés pour l’élevage du bétail qu’il s’agisse du porc, des petits ruminants ou de la volaille; veiller à l’adéquation entre les chiffres contenus dans le projet de loi de finances et ceux indiqués dans le rapport économique, social et financier et dans le détail des fonds des bailleurs.