Gabon: ACDG et Corà Wood s’allient pour la création de African Equatorial Hardwoods

Développeur du projet Grande Mayumba, The African Conservation Development Group (ACDG), a signé le 31 décembre 2021, une convention de collaboration avec la société Corà Wood Gabon. Un consortium dont l’objectif visé est d’unir leurs forces pour créer African Equatorial Hardwoods (AEH), un nouvel acteur de référence dans l’industrie du bois gabonaise.

Après des mois d’échanges et de travail sur les modalités de mise en œuvre de ce projet, celui-ci a enfin vu le jour. En effet, l’éventualité a été confirmée par l’ACDG par le biais d’un communiqué de presse rendu public ce mercredi 30 mars 2022. Ainsi la société African Equatorial Hardwoods (AEH) qui a vu le jour, « répond à des logiques industrielles et commerciales en phase avec la stratégie du Gabon, avec une approche renforcée sur la création de valeur ajoutée et d’emplois au niveau local, et sur le développement durable ».

La fusion des actifs forestiers et industriels entre GMDC et CWG, finalisée le 31 décembre 2021, donne accès à AEH à plus de 400 000 hectares de concessions forestières à Guietsou et à Grande Mayumba, et à des capacités de transformation à Port-Gentil et, à moyen terme, à Grande Mayumba. Le nouvel opérateur forestier s’inscrit pleinement dans la politique nationale du Gabon pour l’industrie du bois qui vise une gestion optimisée et durable de ressources forestières importantes et consolidées, et une plus grande concentration industrielle pour favoriser l’investissement, l’innovation, la transformation du bois et l’emploi.

Un vaste projet qui devrait créer plus de 900 emplois locaux au cours des cinq prochaines années et qui s’inscrit indéniablement dans la politique de diversification de l’économie souhaitée par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. A noter que le choix du groupe ACDG, dans le cadre d’un partenariat public-privé, n’est pas fortuit. Cette entreprise se veut un développeur expérimenté dans le cadre des projets intégrés basés sur l’utilisation durable des terres combinant développement socio-économique et protection de la biodiversité.