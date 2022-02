Gabon: accusé de fétichisme et de trafic humain, le responsable de Nyangou Académie club sort de sa réserve

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi 3 février 2022, que Rigobert Nzamba, le président de Nyangou Académie Club (NAC) a tenu à réagir aux accusations de « fétichisme et trafic humain » proférées par le journaliste indépendant Romain Molina. Occasion pour ce dernier de démentir ces assertions estimant que celles-ci n’avaient d’autre objectif que de ternir son image.

Cité dans un audio par le journaliste d’investigation Romain Molina sur des prétendues pratiques de fétichisme et trafic humain au sein du centre de formation dont il est le premier responsable, Rigobert Nzamba a voulu répondre à ces allégations. Ainsi, le président de Nyangou Académie Club a tordu le cou à toutes les rumeurs concernant des cas d’agression sexuelle dont il serait le responsable.

Selon Rigobert Nzamba, ces accusations n’étaient ni plus ni moins qu’une simple opération de communication visant à le nuire, mais aussi à son centre de formation. « Pour la petite histoire, durant ma carrière de sélectionneur national, j’ai été laissé à l’aéroport au profit d’un féticheur lors d’un déplacement avec l’équipe. J’aurai justement aimé que Romain Molina oriente son enquête sur ceux qui ont fait ce choix curieux » a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, le patron de Nyangou Académie Club a indiqué que les informations divulguées par le journaliste étaient « montées de toutes pièces ». « Les montants sur l’envoi des jeunes en Europe est faux, tout comme l’information selon laquelle les enfants sont entassés à 20 dans un appartement là-bas. Il en est de même de la fameuse inexistence juridique de notre centre de formation », a-t-il relevé.

Pour ce qui est des prétendus actes de fétichisme et trafic humain, ayant cours au sein de NAC, Rigobert Nzamba a dit ne pas se reconnaître dans de telles pratiques et attend fermement que celui qui l’incrimine apporte des preuves pouvant corroborer ces accusations qu’il a jugées assez graves et nuisibles à lui et Nyangou Académie Club. « J’aimerais bien que l’on m’explique comment cela se fait que notre entité existe depuis quelques années, mais curieusement aucun parent ici au Gabon, ni aucune autorité en Turquie n’ait signalé la moindre disparition ou séquestration d’un enfant », a-t-il indiqué.