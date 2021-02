Gabon: accord de sortie de crise entre Total et l’Onep

Alors que le climat semblait s’être tendu entre les salariés et la direction générale de Total Gabon, au sortir de la rencontre de conciliation organisée autour des ministres de Travail et du Pétrole lundi 22 février dernier, tout est finalement rentré dans l’ordre ce samedi. En effet, un accord pour le rétablissement d’un climat apaisé a finalement été trouvé entre les parties.

Véritable ouf de soulagement pour la direction générale de Total Gabon. Alors qu’il y a une semaine l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) avait « claqué la porte des discussions » menées par l’inspecteur général chargé du secteur pétrolier Mohamed Loïck Nguema Pane, le climat semble s’être finalement apaisé, comme le souligne le compte rendu des discussions de ce vendredi 26 février.

En effet, après d’âpres négociations, « un accord de sortie de crise » a finalement été signé sous la supervision du ministre en charge du Travail, Madeleine Berre. Visant notamment le rétablissement d’un climat apaisé et l’exploration des voies de sortie de crise entre la direction générale de Total Gabon et la partie salariale, cet accord vient donc mettre en suspend, la grève des employés brandie par l’Onep le 23 février dernier.

« Fait de concessions réciproques en vue de la mise en œuvre des solutions pérennes à l’ensemble des problèmes qui ont été posés » comme l’a indiqué Sylvain Mayabi Binet au sortir de la rencontre, cet accord vient donc « assurer » comme l’a souligné le responsable des RH de Total Gabon, Fabrice Brouard, aux salariés, une prise en compte de leurs revendications liées à « la transformation et les cessions des actifs effectués par Total Gabon depuis 2016 ».