Gabon: accident mortel devant le siège du CESE

Des images de la violence du choc pullulent sur la toile. On peut y apercevoir deux véhicules qui seraient entrés en collision ce vendredi 30 avril 2021, aux alentours de 21 heures, devant le siège social du Conseil économique, social et environnemental (CESE) non loin du pont de Gué-Gué. L’épouse de Renaud Allogho Akoue, ancien directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) y aurait perdu la vie.

Que de flammes et de cris de détresse des témoins de l’accident. Personne ne sait pour l’heure exactement ce qui l’aurait occasionné. Mais une chose est d’ores et déjà sûre, c’est que l’accident est d’une violence inouïe. D’ailleurs, un des deux véhicules s’est littéralement coupé en deux, tel un gadget démonté. Difficile d’imaginer l’état dans lequel se trouve son conducteur.

Quelques témoignages recueillis par appel vidéo via WhatsApp, contexte sanitaire oblige, révèlent que « Tout est allé trop vite. Les deux voitures se seraient percutées à vive allure. Comme dans les films on a seulement vu le feu […] C’est horrible », a confié un témoin à Gabon Media Time (GMT). Pour l’heure, ces informations sont à prendre avec des pincettes, tant en situation de trouble, les avis peuvent varier.

Dépêchées sur place de toute urgence, les forces de police et de gendarmerie ont quadrillé la zone avant l’intervention des pompiers. Des indiscrétions révèlent qu’il y aurait déjà une perte en vie. Il ne s’agirait nulle autre que de la femme de Renaud Allogho Akoué, ancien Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie social (Cnamgs), aujourd’hui écroué à la prison centrale de Libreville. Nous y reviendrons !