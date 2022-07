Gabon: Aba’a Minko livré par l’ambassadeur de l’UE lors de son arrestation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 18 juillet 2022 le président du Mouvement citoyen Gabon nouveau départ Roland Désiré Aba’a Minko était face à la presse nationale et internationale. Occasion pour l’ancien candidat à la présidentielle d’août 2016 de revenir sur les circonstances de son arrestation qui selon lui aurait été facilitée par l’ancien ambassadeur de l’Union européenne au Gabon.

Au cours de ce face à face avec les hommes et femmes de presse, celui qui se définit comme un “citoyen patriote” est longuement revenu sur les conditions de son interpellation. Répondant au interrogation formulée par la presse sur ce sujet, Roland Désiré Aba’a Minko s’est voulu franc en révélant que c’est dans les locaux de l’ambassade de l’UE qu’il avait été arrêté par un commando sous le regard presque complice à l’époque du chef de cette représentation diplomatique Helmut Kulitz.

S’il a assuré que lors du scrutin de 2016 la Coalition pour la nouvelle République fondait tous ses espoirs sur l’intervention de l’Union la réalité était tout autre. Assurant avoir informé au préalable le diplomate sur sa démarche du 16 juin 2017 et obtenu sa parole de le recevoir à son bureau, il sera surpris par l’attitude de ce dernier. « Je suis surpris que dans ses va et vient dans son bureau, il m’apporte un verre d’eau me demandant si j’avais soif. Et 15 à 20 minutes après, un commando est entré dans le bureau de l’ambassadeur de l’Union européenne et s’est emparé de moi », a révélé Roland Désiré Aba’a Minko.



Sans aucune langue de bois, le président du Mouvement citoyen Gabon nouveau départ a martelé que ces agissements de l’ancien ambassadeur de l’Union européenne au Gabon Helmut Kulitz étaient purement et simplement de la « trahison » vis-à-vis de sa personne. Par ailleurs, il a révélé que l’acte qu’il avait posé devant le Mausolée du président Léon Mba n’avait d’autre objectif que de faire venir Jean Ping, Ali Bongo Ondimba et l’ambassadeur de France pour « en finir avec cette crise qui meurtri les gabonais ».

