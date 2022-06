Gabon: Aba’a Minko bientôt libre !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Très connu pour son coup d’éclat médiatique au cours duquel il avait appelé à « la déstabilisation des institutions » en 2017, l’ancien candidat à l’élection présidentielle d’août 2016 Roland Désiré Aba’a Minko devrait recouvrer sa liberté dans les tout prochains jours. En effet, condamné en 2020 à 10 ans de prison, dont 5 avec sursis et une amende de 5 millions de FCFA, ce dernier devrait être libre le lundi 27 juin prochain.

Il faut dire que l’opinion se souvient encore de l’acte posé par le président du Mouvement citoyen Gabon nouveau départ, qui avait suscité une véritable psychose dans la capitale et mobilisé les forces de défense et de sécurité. En effet, dans une déclaration médiatisée sur la chaîne publique Gabon 1ère le 16 juin 2017, Roland Désiré Aba’a Minko avait lancé un ultimatum au chef de l’Etat Ali Bongo exigeant « le désarmement de la Garde républicaine par l’armée gabonaise, et l’investiture de Jean Ping président de la République, chef de l’Etat, par la Cour constitutionnelle ».

Un « canular politique », comme il l’avait lui-même expliqué lors de son procès devant la Cour criminelle spéciale qui lui a valu une condamnation à 10 ans de prison dont 5 avec sursis assortie d’une amende de 5 millions de FCFA. Détenu depuis le 27 juin 2017, l’ancien candidat à la présidentielle de 2016, qui avait fini par se retirer pour soutenir Jean Ping, devrait logiquement sortir de prison ce 27 juin 2022. *

Une information relayée d’ailleurs par le site Gabonactu qui aurait eu au téléphone Roland Désiré Aba’a Minko. « Je ne connais pas l’heure, mais on m’a rassuré que je serai libéré », a-t-il confié à nos confrères.

