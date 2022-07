Gabon: Aba’a Minko acteur majeur dans la préparation des détenus candidats au Bac et au BEPC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 18 juillet 2022 le président du Mouvement citoyen Gabon nouveau départ Roland Désiré Aba’a Minko était face à la presse nationale et internationale. Occasion pour l’ancien candidat à la présidentielle d’août 2016 de revenir sur son implication dans la préparation des détenus candidats aux examens de fin d’année à la prison centrale de Libreville, où il était lui-même incarcéré.

Au cours de ce face à face avec les hommes et femmes de médias, celui qui se définit comme un « citoyen patriote » est longuement revenu sur les conditions d’accompagnement des élèves détenus. Répondant aux interrogations formulées par la presse sur ce sujet, Roland Désiré Aba’a Minko s’est voulu franc en révélant que c’est au cours de sa période d’isolement qu’il aurait proposé à l’administration carcérale de former les personnes le souhaitant afin qu’elles se présentent aux différents examens.

Ainsi, après 6 mois de détention et après l’accord de la prison, c’est accompagné d’autres détenus que les candidats aux examens de la prison centrale ont été formés. « J’ai décidé de transformer les détenus que je voyais qui étaient en âge d’apprendre de les former. J’ai donc fait part de ma requête de former les élèves à passer les examens de BEPC et BAC enseignés par les prisonniers pour ne pas qu’ils perdent du temps en prison » a-t-il déclaré.

Une initiative qui semble avoir porté ses fruits vu que dès la 1ère année, sur les 9 élèves présentés au BAC et les 5 au BEPC, tous ont obtenu leur examen. Si l’opération semble faire preuve, elle gagnerait à avoir plus de soutien de la part des autorités judiciaires du Gabon, en tête desquelles, le ministre de la Justice, Erlyne Antonella Ndembet Damas. Laquelle devrait y apporter plus de moyens pour qu’une fois dehors les détenus détenteurs de diplômes poursuivent leur cursus en intégrant un programme de réinsertion.