Gabon: À quand une passerelle piétonne au Lycée national Léon Mba ?

Alors que les travaux de finition de la passerelle piétonne du Lycée Paul Indjendjet Gondjout plus connu sous l’appellation Lycée d’État de l’Estuaire afin de lutter contre les risques qui guettaient les apprenants, d’aucuns se questionnent sur l’absence du même dispositif au niveau du Lycée National Léon Mba. Une infrastructure qui aurait la même fonction pour le bien-être des usagers de ces établissements scolaires.

La construction de la passerelle du Lycée Paul Indjendjet Gondjout est assurément une des rares initiatives applaudies des deux mains par les populations. Notons que dans le domaine de l’architecture, ce passage aérien, à l’usage exclusif des piétons voire des cyclistes permet de relier deux bâtiments entre eux, enjamber un cours d’eau ou une voie navigable, un axe de circulation routière ou ferroviaire. Pour ce qui est des élèves et des enseignants, l’intérêt est leur sécurité.

En droite ligne avec ce projet qui solutionne approprié un des maux qui guettent les usagers des établissements d’enseignement secondaire et primaire au nombre de ceux-ci, les accidents de la circulation et favoriser la sécurité des piétons. Léon Armel Bounda Balonzi et le gouvernement gagneraient dès lors à matérialiser la promesse faite en 2016 le Gabon qui préconisait la construction des passerelles piétonnes dans plusieurs quartiers du Grand Libreville.

Il était prévu que des passerelles piétonnes soient construites au niveau de la Fopi, du Pk6 de Plein ciel, du Lycée national Léon Mba, du Lycée Paul Indjendjet Gondjout ou de Pétro-Gabon dans dans la commune d’Owendo. En 5 ans, seules celles du PK6, du PK9 devant le lycée Djoué Dabany, celle de Plein-Ciel et le Lycée Paul Indjendjet Gondjout. Une situation qui n’a pas manqué de causer l’ire des élèves du Lycée National Léon Mba. « Nous ne sommes pas des élèves hein? J’espère qu’ils voient les dangers qu’on court ici », a indiqué un membre de la mutuelle dudit établissement. Une interrogation qui devrait conduire à des réflexions au sein de l’appareil gouvernemental.