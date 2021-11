Gabon: A quand les résultats du concours d’entrée à l’ENM ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Déroulé du 6 au 7 novembre dernier, le concours d’entrée à l’Ecole nationale de la Magistrature (ENM) avait créé l’enthousiasme chez 6619 jeunes compatriotes aspirant aux carrières publiques de magistrats, conseillers adjoints de greffes et greffiers. Pourtant, près de 3 semaines après, les résultats se font toujours attendre.

Ce sont 6619 jeunes compatriotes dont les âges n’excèdent pas 33 ans, qui sont depuis en attente de leurs résultats après avoir croisé le fer pendant un week-end marathon. Les aspirants, qui ont dû faire appel à leurs connaissances acquises pour solutionner tous les problèmes de droit qui leur étaient posés, sont conscients que seuls 170 d’entre eux deviendront des agents publics.

Une dure réalité qui n’exonère pas la tutelle de leur ôter ce stress supplémentaire né du suspens savamment entretenu par les hommes et femmes sous la direction d’Erlyne Antonella Ndembet Damas. De quoi créer des suspicions de fraude à grande échelle, chez les candidats. « On nous a fait composer maintenant aucune communication sur la date de délivrance de résultats ?», a déploré un candidat qui a requis l’anonymat.



Même son de cloche chez une candidate aux 100 places disponibles pour la fonction de magistrat. « On ne comprend pas ce silence. Il y a un second tour, il paraît. On se prépare comment? Là, ils doivent être en train de trier les noms selon les sommes perçues », a-t-elle martelé. Pour l’heure, ni le Ministre de la Justice encore moins le Directeur de la formation initiale des Magistrats à l’Ecole nationale de la Magistrature ne se sont prononcés sur les dates de publication des résultats.