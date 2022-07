Gabon: à quand les orientations des élèves en 6ème?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 17 juin 2022 les candidats au Certificat d’études primaire (CEP) session 2022 ont été fixés sur leur sort. Ainsi, sur un total de 51 207 candidats inscrits, 40 627 ont décroché le 1er diplôme du cursus scolaire, soit un taux de réussite de 80,80%. contre 53,81% à la session 2021. Si les résultats ont été jugés satisfaisants, les apprenants et les parents d’élèves sont toujours en attente de la publication des orientations vers la classe de 6ème.

C’est à l’issue des délibérations intervenues sur les plateformes KEWA et XGEST que les 51 207 candidats ont pu découvrir leurs résultats. Ainsi, 40 627 apprenants ont décroché le précieux sésame soit un taux de réussite de 80,80%. Une nette augmentation comparée à l’année 2021 ou près de la moitié des élèves avaient échoués. Cependant à moins de deux mois de la rentrée des classes fixée au lundi 5 septembre, force est de constater que les parents d’élèves et les apprenants ne sont toujours pas fixés sur leur sort.



Une situation déplorée par les parents qui ne comprennent pas la lenteur avec laquelle se fait la procédure d’orientation. « Ils ont supprimé le concours qui permettaient de savoir qui va en 6ème ou non maintenant pour les orientations on doit encore attendre durant des mois. Après ils vont surprendre les gens en envoyant les enfants dans des écoles à l’autre bout de la ville et en sortant des conditions d’inscription aux antipodes de ce qu’on connaît. Pourquoi n’avoir pas annoncé ça en même temps que les résultats du CEP ? » a déploré un parent d’élèves.



Joint au téléphone par Gabon Media Time, Alfred Engone, le délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) a indiqué que « l’opération était en cours. Une commission est actuellement dessus et les résultats seront publiés dans les tout prochains jours ». Gageons que la publication des orientations ne tardera pas et qu’elle permettra aux parents d’élèves de se préparer au mieux.